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Espreso.tvОбществоРада отменила "закон Ляшко" по химической кастрации педофилов

Рада отменила "закон Ляшко" по химической кастрации педофилов

Верховная Рада отклонила ранее ветированный президентом Владимиром Зеленским закон об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении лица, не достигшего половой зрелости
Об этом сообщает РБК-Украина.
 
Закон предполагал химическую кастрацию педофилов.
 
За отмену проголосовали 238 народных депутатов.
 
Ранее президент Зеленский ветировал закон и внес свои предложения.
 
"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутые преступления, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27) ", - говорится в предложениях главы государства.
 
Президент агрументировал вето тем, что документом предусмотрено создание реестра педофилов, однако законом "О защите персональных данных" запрещается обработка персональных данных, в частности, об осуждении и уголовном наказании, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных лица.
 
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что данный закон не может быть подписан президентом, поскольку процедура предусмотренной ним химической кастрации не прописана в законодательстве
.
Комитет разрабатывает новый законопроект, который предусматривает другой подход к химической кастрации и не будет нарушать права человека. В частности, предполагается создать реестр педофилов, а также ввести добровольную химическую кастрацию для людей, которые уже отбыли часть наказания за педофилию.
  • Напомним, что юрист Анна Маляр поддержала вето "закона Ляшко", поскольку он нарушал права человека.
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