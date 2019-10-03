Рада отменила "закон Ляшко" по химической кастрации педофилов

3 октября, 2019, 18:42

Верховная Рада отклонила ранее ветированный президентом Владимиром Зеленским закон об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении лица, не достигшего половой зрелости

Закон предполагал химическую кастрацию педофилов.

За отмену проголосовали 238 народных депутатов.

Ранее президент Зеленский ветировал закон и внес свои предложения.

"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутые преступления, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27) ", - говорится в предложениях главы государства.

Президент агрументировал вето тем, что документом предусмотрено создание реестра педофилов, однако законом "О защите персональных данных" запрещается обработка персональных данных, в частности, об осуждении и уголовном наказании, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных лица.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что данный закон не может быть подписан президентом, поскольку процедура предусмотренной ним химической кастрации не прописана в законодательстве

.

Комитет разрабатывает новый законопроект, который предусматривает другой подход к химической кастрации и не будет нарушать права человека. В частности, предполагается создать реестр педофилов, а также ввести добровольную химическую кастрацию для людей, которые уже отбыли часть наказания за педофилию.