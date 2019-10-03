Рада не отменила закон о кассовых аппаратах для продажи бывших в употреблении товаров

3 октября, 2019, 10:44

Верховная Рада провалила голосование проекта постановления об отмене решения о принятии в целом как закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг"

Об этом передает Еспресо.TV

Для отмены постановления необходимо было 226 голосов, но проголосовали "за" 102 депутата.

Против проголосовали 28 нардепов.

Воздержались 143 народных избранника.

Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО ("кассовые аппараты"). В частности, физические лица, которые торгуют подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты.

10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле - для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 млн грн / год устанавливается переходный период до 2021 года.

С 1 января 2021 ФОПы на едином налоге 2-4 групп будут обязаны использовать РРО или ПРРО - эти правила, как и раньше, будут касаться субъектов хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Напомним, 20 сентября Рада одобрила в целом закон о кассовых аппаратах для продажи бывших в употреблении товаров.