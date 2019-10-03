Рада не отменила закон о кассовых аппаратах для продажи бывших в употреблении товаров
Об этом передает Еспресо.TV
Для отмены постановления необходимо было 226 голосов, но проголосовали "за" 102 депутата.
Против проголосовали 28 нардепов.
Воздержались 143 народных избранника.
Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО ("кассовые аппараты"). В частности, физические лица, которые торгуют подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты.
10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле - для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 млн грн / год устанавливается переходный период до 2021 года.
С 1 января 2021 ФОПы на едином налоге 2-4 групп будут обязаны использовать РРО или ПРРО - эти правила, как и раньше, будут касаться субъектов хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и услуг.
Напомним, 20 сентября Рада одобрила в целом закон о кассовых аппаратах для продажи бывших в употреблении товаров.
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