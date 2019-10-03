"Слуга народа" Тищенко сравнил Украину с насосом

3 октября, 2019, 08:45

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом, в котором ничего не работает

Видео обнародовало Hromadske.

""Насос" и "надувная кукла" - журналисты спросили депутата "Слуги народа" Николая Тищенко о "формуле Штайнмайера", но ответ не поняли. Может, вы поймете?" - подписали видео "Громадское".

"Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую нам построили наши предшественники, с насосом. Где, куда не возьмешь, не возьмешь... Что ни берешь, все что-то не работает", - заявил нардеп.

Журналисты спросили у него по поводу "формулы Штайнмайера", на что он ответил:

"Я о формуле уже сказал. Это развод. Самое главное надо понять, только под наблюдением ОБСЕ. И только по законам Украины. Все, точка".

Затем Тищенко рассказал о надувной кукле:

"Так вы, например, берете игрушку. Куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете как с ней справиться? Вот куклу берете. И чтобы знать как... Или, не знаю, машину, покупаете машину. вы знаете как с ней? Вот чтобы с ней справиться".