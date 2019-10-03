"Отношусь к нему, как к своей дочери": Богуцкая попыталась оправдаться за пост о Беленюке
3 октября, 2019, 13:47
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала свою реплику "чернокожий докладчик" по поводу коллеги по партии Жана Беленюк
Соответствующий пост она сделала в Facebook .
В частности, Богуцкая сравнила его со своей дочерью, рожденной от "смешанного брака" с марокканцем:
"Во-первых, с Жаном я дружу. Во-вторых, отношусь к нему, как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дочери - марокканец. И это был студенческий брак. Потому, что такое расовая дискриминация, я знаю не понаслышке. И пережила ее на себе, оберегая дочь от нападений и оскорблений ", - пояснила депутат.
Напомним, Богуцкая написала в Facebook : "В первый раз в украинском парламенте возле трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец".
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