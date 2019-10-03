 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Отношусь к нему, как к своей дочери": Богуцкая попыталась оправдаться за пост о Беленюке

"Отношусь к нему, как к своей дочери": Богуцкая попыталась оправдаться за пост о Беленюке


фото: rfe
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала свою реплику "чернокожий докладчик" по поводу коллеги по партии Жана Беленюк

Соответствующий пост она сделала в Facebook .

В частности, Богуцкая сравнила его со своей дочерью, рожденной от "смешанного брака" с марокканцем:

"Во-первых, с Жаном я дружу. Во-вторых, отношусь к нему, как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дочери - марокканец. И это был студенческий брак. Потому, что такое расовая дискриминация, я знаю не понаслышке. И пережила ее на себе, оберегая дочь от нападений и оскорблений ", - пояснила депутат.

Напомним, Богуцкая написала в Facebook : "В первый раз в украинском парламенте возле трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 октября, 2019 четверг

больше новостей

3 октября, 2019 четверг

2 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать