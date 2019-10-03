"Остановим капитуляцию": киевлян зовут 6 октября на вече на Майдан
Об этом сообщается на Facebook-странице события.
"Украина стоит за полшага к капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь к автономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и "народной милиции" и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создание Движения сопротивления капитуляции", - говорится в сообщении.
Акция состоится 6 октября в 12:00 на Майдане Независимости.
"На вече мы выдвинем ультиматум власти и обсудим стретегии и план дальнейших действий. Приносите с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции", - призвали активисты.
Акция состоится исключительно под национальными флагами.
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