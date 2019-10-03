"Никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов" - Зеленский
3 октября, 2019, 19:52
Президент Владимир Зеленский говорит, что не будет делать шагов без согласия народа Украины и призывает к единству украинцев для того, чтобы пройти путь к миру
Об этом он сказал в своем обращении.
"Итак - никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира. Впереди у нас долгий и сложный путь к решению этой проблемы. И мы должны пройти его вместе. И здесь нам нужно единство", - сказал президент
Он также добавил, что новый закон об особом статусе будет написан в сотрудничестве и при публичном обсуждении со всем украинским обществом.
Зеленский также обратился к протестующим.
"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность по грабежу, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!" - заявил Зеленский.
- Президент Владимир Зеленский уверяет, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке