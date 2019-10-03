"Никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов" - Зеленский

3 октября, 2019, 19:52

Об этом он сказал в своем обращении.

"Итак - никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира. Впереди у нас долгий и сложный путь к решению этой проблемы. И мы должны пройти его вместе. И здесь нам нужно единство", - сказал президент

Он также добавил, что новый закон об особом статусе будет написан в сотрудничестве и при публичном обсуждении со всем украинским обществом.

Зеленский также обратился к протестующим.

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность по грабежу, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!" - заявил Зеленский.