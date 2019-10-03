"Ну, и что?": Кива не видит ничего страшного в скандальном инциденте в Раде

3 октября, 2019, 18:04

Об этом сообщает УНИАН.

"Ну, человек поправил член, и что? ... А то, что кто-то взял и его, допустим, через монтаж продолжил, ну и что? Так это фейк, этим люди занимаются, это их хлеб. Это фейки - и они их едят ", - заявил Кива.

Нардеп также отметил, что не видит "ничего страшного в том, что поправил брюки и подтянул носки".

"Дальше - это воспаленная реакция человека, который монтировал, и дальше - это воспаленные восприятие и фантазия тех, кого это *** [очень сильно, - евф.] как интересует", - сказал народный избранник.

При этом он добавил, что "слишком большой дядя, чтоб реагировать на такую ерунду".