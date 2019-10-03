"Ну, и что?": Кива не видит ничего страшного в скандальном инциденте в Раде
3 октября, 2019, 18:04
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал видео, на котором он касается своих гениталий в зале Верховной Рады
Об этом сообщает УНИАН.
"Ну, человек поправил член, и что? ... А то, что кто-то взял и его, допустим, через монтаж продолжил, ну и что? Так это фейк, этим люди занимаются, это их хлеб. Это фейки - и они их едят ", - заявил Кива.
Нардеп также отметил, что не видит "ничего страшного в том, что поправил брюки и подтянул носки".
"Дальше - это воспаленная реакция человека, который монтировал, и дальше - это воспаленные восприятие и фантазия тех, кого это *** [очень сильно, - евф.] как интересует", - сказал народный избранник.
При этом он добавил, что "слишком большой дядя, чтоб реагировать на такую ерунду".
- В сети появилось видео с нардепом Кивой, который странным образом пытался скрыть от журналистов под трибуной телефон. Представитель СМИ Всеволод Филимоненко снял на видео, с кем общался народный избранник - моделью, подписанной у Кивы в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса". После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно дергать штаны в районе ширинки.
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