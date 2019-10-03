"Лугано" - "Динамо": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы
3 октября, 2019, 21:10
Стали известны стартовые составы "Динамо" и швейцарского "Лугано" в матче Лиги Европы
Об этом сообщает официальный twitter клуба.
Лига Европы
Групповой раунд, 2-й тур
3 октября, Санкт-Галлен, стадион "Кибунпарк"
Начало в 22:00.
"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Буяльский, Вербичи, Жерсон.
Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин.
"Лугано": Бауманн - Яо, Марич, Дапрела, Лаванши - Ловрич, Саббатини, Вечеи - Аратора, Герндт, Карлиньйос
Запасные: Да Коста, Кечке, Холендер, Боттани, Куштодио, Дальмонте, Родригес
Наш стартовый состав на матч против «Лугано»! #FCDKLive # ЛуганоДинамо pic.twitter.com/T0NqK2x01X- FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 3 октября 2019 г.
- 19 сентября во 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" проиграла в гостях немецкому "Вольфсбургу" 1: 3.
- В стартовом матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1: 0 на своем поле.
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