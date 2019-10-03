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Espreso.tvСпорт"Лугано" - "Динамо": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы

"Лугано" - "Динамо": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы


фото: twitter
Стали известны стартовые составы "Динамо" и швейцарского "Лугано" в матче Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter клуба.

Лига Европы

Групповой раунд, 2-й тур

3 октября, Санкт-Галлен, стадион "Кибунпарк"

Начало в 22:00.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Буяльский, Вербичи, Жерсон.

Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин.

"Лугано": Бауманн - Яо, Марич, Дапрела, Лаванши - Ловрич, Саббатини, Вечеи - Аратора, Герндт, Карлиньйос

Запасные: Да Коста, Кечке, Холендер, Боттани, Куштодио, Дальмонте, Родригес

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