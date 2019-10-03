"Формула Штайнмайера": в Северодонецке поддержали акцию "Нет капитуляции!"
3 октября, 2019, 09:36
В Северодонецке, Луганской области, местные жители собрались на митинг, чтобы выразить свое мнение о "формуле Штайнмайера"
Об этом пишет местное издание "В Час Пик"
Местные жители выступают против:
- введения особого статуса Донбасса;
- амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР";
- отвода украинских войск от линии разграничения;
- выборов на оккупированной территории до получения полного контроля над этой территорией, а также просят не допустить создания "народных" правоохранительных органов "ЛНР" и "ДНР".
Отмечается, что возмущение жителей вызвало в первую очередь то, что "формула Штайнмайера" была подписана "за их спинами". Они требуют, чтобы доступ к ней был открыт.
"Также возмутило, что никто не спрашивал у жителей, подписывая "формулу", хотят ли они этого, хотят ли они капитуляции", - говорится в сообщении.
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