"Формула Штайнмайера": в Северодонецке поддержали акцию "Нет капитуляции!"

3 октября, 2019, 09:36

В Северодонецке, Луганской области, местные жители собрались на митинг, чтобы выразить свое мнение о "формуле Штайнмайера"

Об этом пишет местное издание "В Час Пик"

Местные жители выступают против:

введения особого статуса Донбасса;

амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР";

отвода украинских войск от линии разграничения;

выборов на оккупированной территории до получения полного контроля над этой территорией, а также просят не допустить создания "народных" правоохранительных органов "ЛНР" и "ДНР".

Отмечается, что возмущение жителей вызвало в первую очередь то, что "формула Штайнмайера" была подписана "за их спинами". Они требуют, чтобы доступ к ней был открыт.

"Также возмутило, что никто не спрашивал у жителей, подписывая "формулу", хотят ли они этого, хотят ли они капитуляции", - говорится в сообщении.