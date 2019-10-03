"Формула Штайнмайера" дает простор для интерпретации, а это рискованно, - Данилюк

3 октября, 2019, 18:31

Бывший секретарь СНБО прокомментировал одобрение "формулы Штайнмайера" в Минске

Об этом он сказал в интервью " ВВС Украина".

Отвечая на вопрос о своем отношении к этому Александр Данилюк сказал: "Неоднозначно, скажу честно, неоднозначно. Есть несколько проблем. Первое, это то - как происходила коммуникация, как велась подготовка общества. Так не может быть, это создает очень серьезное недоверие, это опасно. И вы видите, что очень скорой была реакция, в том числе и оппоненты готовились. И к этому тоже надо было готовиться, понимая, что это очень серьезный шаг и его надо объяснять. Здесь были созданы очень серьезные риски".

Что касается самого содержания, Данилюк отметил, что "формула Штайнмайера" дает очень много пространства для интерпретации, несет риски.

"Мы до сих пор не можем понять, какая у нас последовательность действий. И вчерашняя пресс-конференция так называемых лидеров непризнанных республик показала, что у них есть свое видение. Когда есть простор для интерпретации, это означает, что негатив уже взяли, а позитива нет, потому что ведь не достигли договоренностей конкретных", - отметил екссекретар СНБО.

Он сообщил, что ездил на Восток, где посетил три участка, на которых планируется разведение войск: Золотое, Петровское и Станицу Луганскую.

"Я могу много об этом говорить, но можно указать несколько конкретных моментов. Первое, это то, что у них на фронте - даже не у людей на Майдане - у военных там должно быть доверие к таким решениям, иначе не поймут. Нельзя на это закрывать глаза, надо это доносить, так как от этих людей зависит это на самом деле, - отметил он и на уточняющий вопрос, есть ли это доверие, добавил, - однозначно, нет. Я этого не почувствовал".

По словам Данилюка, люди, которые там стоят, понимают, что разводить войска зимой сложно, "даже опасно, потому что надо двигаться по открытой местности, так как нет листьев и так далее".

"Но есть еще другие моменты чисто технические, когда мне показывали, что создаются риски. Другой вопрос - будет ли это способствовать уменьшению потерь на фронте", - сказал Данилюк.

По его мнению, разведение войск увеличит "серую зону", в которой смогут работать и диверсионные группы, и снайперы, и это совершенно не гарантирует ничего и открывает простор для провокаций.

"В любом случае, разведение необходимо, с этого все начинается, но надо понимать, что оно не так просто будет происходить, к этому просто надо серьезно готовиться, это отдельная работа. Чтобы люди понимали, почему это делается, как это делается, что это значит для них", - подчеркнул он.