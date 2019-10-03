"Чернокожий докладчик": автор "путча Порошенко" Богуцкая сделала расистский пост о "слуге" Беленюке
3 октября, 2019, 12:49
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая сделала противоречивое заявление по поводу своего коллеги по партии Жана Беленюка
Соответствующее сообщение она сделала в Facebook .
"В первый раз в украинском парламенте возле трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!" - подписала Богуцкая фото.
Напомним, 29 августа, в первый день Верховной Рады IX созыва Елизавета Богуцкая переписывалась с кем-то в мессенджере, где писала, что якобы Петр Порошенко готовит "путч" на декабрь
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