"Чернокожий докладчик": автор "путча Порошенко" Богуцкая сделала расистский пост о "слуге" Беленюке

3 октября, 2019, 12:49

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая сделала противоречивое заявление по поводу своего коллеги по партии Жана Беленюка

Соответствующее сообщение она сделала в Facebook .

"В первый раз в украинском парламенте возле трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!" - подписала Богуцкая фото.

Напомним, 29 августа, в первый день Верховной Рады IX созыва Елизавета Богуцкая переписывалась с кем-то в мессенджере, где писала, что якобы Петр Порошенко готовит "путч" на декабрь