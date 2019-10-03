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Espreso.tvОбщество"Чернокожий докладчик": автор "путча Порошенко" Богуцкая сделала расистский пост о "слуге" Беленюке

"Чернокожий докладчик": автор "путча Порошенко" Богуцкая сделала расистский пост о "слуге" Беленюке


фото: facebook Єлизавети Богуцької
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая сделала противоречивое заявление по поводу своего коллеги по партии Жана Беленюка

Соответствующее сообщение она сделала в Facebook .

"В первый раз в украинском парламенте возле трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!" - подписала Богуцкая фото.

Напомним, 29 августа, в первый день Верховной Рады IX созыва Елизавета Богуцкая переписывалась с кем-то в мессенджере, где писала, что якобы Петр Порошенко готовит "путч" на декабрь

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