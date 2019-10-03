"Александрия" - "Гент": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Об этом сообщает официальный twitter клуба.
Лига Европы
Групповой раунд, 2-й тур
3 октября, Львов, стадион "Арена-Львов"
Начало в 19:55
"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Ковалец, Третьяков, Ситало, Лучкевич.
Запасные: Безбородко, Бабогло, Билык, Длинный, Задерака, Запорожан, Шастал.
"Гент": Камински, Лустиг, Пластун, Нгаду-Нграджи, Асаре, Кумс, Овусу, Одиджа-Офо, Дэвид, Депуатр, Яремчук.
Запасные: Бонн, Деягере, Домпу, Квилитая, Куба, Кусеманс, Мохаммади
Наш состав на матч против @KAAGent : Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев - Гречишкин, Ковалец, Банада - Третьяков, Ситало, Лучкевич- ФК "Александрия" (@ FCO1948) 3 октября 2019 г.
Запасные: Билык, Бабогло, Длинный, Безбородко, Запорожан, шныряли, Задерака # АлександрияГент pic.twitter.com/9OybCFlDZU
- 19 сентября во 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" проиграла в гостях немецкому "Вольфсбургу" 1:3.
- В стартовом матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1:0 на своем поле.
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