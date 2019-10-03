 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Александрия" - "Гент": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы

"Александрия" - "Гент": стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы


фото: REUTERS
Стали известны стартовые составы украинской "Александрии" и бельгийского "Гента" в матче Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter клуба.

Лига Европы

Групповой раунд, 2-й тур

3 октября, Львов, стадион "Арена-Львов"

Начало в 19:55

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Ковалец, Третьяков, Ситало, Лучкевич.

Запасные: Безбородко, Бабогло, Билык, Длинный, Задерака, Запорожан, Шастал.

"Гент": Камински, Лустиг, Пластун, Нгаду-Нграджи, Асаре, Кумс, Овусу, Одиджа-Офо, Дэвид, Депуатр, Яремчук.

Запасные: Бонн, Деягере, Домпу, Квилитая, Куба, Кусеманс, Мохаммади

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 октября, 2019 четверг

больше новостей

3 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать