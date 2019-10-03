Претендент на пост президента США попал в больницу, его выступления отменены
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление помощника политика Джеффа Уивера.
Отмечается, что Сандерс почувствовал дискомфорт в груди вечером 1 октября в Лас-Вегасе, куда он прилетел на конференцию о правилах владения оружием.
Политика доставили в больницу. У него обнаружили закупорку одной из артерий и провели процедуру по установке двух стентов.
По словам Уивера, Сандерс чувствует себя хорошо.
"Сенатор Сандерс говорит и находится в хорошем настроении. Он будет отдыхать в течение следующих нескольких дней. Мы отменяем его выступления до дальнейшего уведомления", - заявил помощник.
78-летний Берни Сандерс - самый пожилой из потенциальных кандидатов в президенты США на выборах 2020 года.
Сандерс также участвовал в предвыборной гонке 2016 года, но проиграл праймериз Хиллари Клинтон.
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