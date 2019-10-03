Претендент на пост президента США попал в больницу, его выступления отменены

3 октября, 2019, 11:58

Сенатор от штата Вермонт и претендент на выдвижение на пост президента США Берни Сандерс госпитализирован

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление помощника политика Джеффа Уивера.

Отмечается, что Сандерс почувствовал дискомфорт в груди вечером 1 октября в Лас-Вегасе, куда он прилетел на конференцию о правилах владения оружием.

Политика доставили в больницу. У него обнаружили закупорку одной из артерий и провели процедуру по установке двух стентов.

По словам Уивера, Сандерс чувствует себя хорошо.

"Сенатор Сандерс говорит и находится в хорошем настроении. Он будет отдыхать в течение следующих нескольких дней. Мы отменяем его выступления до дальнейшего уведомления", - заявил помощник.

78-летний Берни Сандерс - самый пожилой из потенциальных кандидатов в президенты США на выборах 2020 года.

Сандерс также участвовал в предвыборной гонке 2016 года, но проиграл праймериз Хиллари Клинтон.