Правительство Северной Македонии ратифицировало безвизовый режим с Украиной
3 октября, 2019, 22:30
Правительство Северной Македонии поддержало законопроект "О ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Sitel.
Закон предусматривает упрощение процедуры путешествий граждан Северной Македонии и Украины. Нет необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность пребывания в одной из стран гражданином другой не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.
- Украина подписала соглашение о безвизе с Северной Македонией на постоянной основе 12 июля. Кабмин одобрил его 21 августа
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