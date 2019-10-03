Правительство Северной Македонии ратифицировало безвизовый режим с Украиной

3 октября, 2019, 22:30

Правительство Северной Македонии поддержало законопроект "О ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Sitel.

Закон предусматривает упрощение процедуры путешествий граждан Северной Македонии и Украины. Нет необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность пребывания в одной из стран гражданином другой не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.