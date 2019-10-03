Пограничники изменили правила пересечения линии разграничения

3 октября, 2019, 14:52

29 октября 2019 года вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на ВОТ в Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.

В общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения на ВОТ Украины необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины (или заграничный паспорт, или временное удостоверение гражданина Украины)

разрешение физического лица.

Украинцы, не достигшие 16-летнего возраста должны иметь с собой:

паспорт гражданина Украины (или заграничный паспорт, или временное удостоверение гражданина Украины) или проездной документ ребенка.

Миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут этим документом пользоваться до окончания срока его действия.

Пропуск на ВОТ граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста - по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Украинцы, которые выезжают из ТОТ, но не могли оформить паспорт гражданина Украины:

предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

Граждане Украины, которые родились на ВОТ, а потому не получили свидетельство о рождении украинского образца:

выезжать с ВОТ с сопровождающим лицом и по его паспортному документу, а также документам, подтверждающим факт их рождения.

Украинцы, которые выехали в ВОТ для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины:

предъявить справку, которую выдал территориальный орган или территориальное подразделение ГМС

Украинцы 14-16 лет, проживающие на ВОТ, которые учатся в подконтрольных Украины учебных заведениях: