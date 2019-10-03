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Espreso.tvОбществоПод Офисом президента митингуют против обмена подозреваемых в теракте в Харькове

Под Офисом президента митингуют против обмена подозреваемых в теракте в Харькове


фото: lb.ua
Активисты под Офисом президента требуют не выдавать трех человек, которые фигурируют в производстве о теракте в Харькове
Об этом сообщается на странице события в Facebook.
 
"Мы, представители общественных организаций, волонтеры и активисты, обращаемся к Президенту с требованием не допустить включения в списки на обмен с Российской Ффедерацией Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Эти лица подозреваются в совершении террористического акта в Харькове 22 февраля 2015 года, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.
 
После митинга будет передано обращение, которое уже подписали десятки общественных организаций и более тысячи человек.

Источник: lb.ua

  • Ранее сообщалось, что почти две сотни горожан вышли на пикет в Харькове. Они требовали не передавать России обвиняемых в совершении теракта возле Дворца Спорта 22 февраля 2015 года. Тогда погибли 4 человека и еще 9 пострадали.
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