Под Офисом президента митингуют против обмена подозреваемых в теракте в Харькове

3 октября, 2019, 20:14

Активисты под Офисом президента требуют не выдавать трех человек, которые фигурируют в производстве о теракте в Харькове

Об этом сообщается на странице события в Facebook.

"Мы, представители общественных организаций, волонтеры и активисты, обращаемся к Президенту с требованием не допустить включения в списки на обмен с Российской Ффедерацией Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Эти лица подозреваются в совершении террористического акта в Харькове 22 февраля 2015 года, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.

После митинга будет передано обращение, которое уже подписали десятки общественных организаций и более тысячи человек.

Источник: lb.ua