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Espreso.tvМирПласидо Доминго увольняется с должности гендиректора Лос-Анджелесской оперы из-за секс-скандала

Пласидо Доминго увольняется с должности гендиректора Лос-Анджелесской оперы из-за секс-скандала

Легендарный испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго ушел в отставку с поста генерального директора оперы в Лос-Анджелесе из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Об этом сообщает The New York Times.

"Я очень трепетно отношусь к Лос-Анджелесской опере и считаю ее создание одним из важнейших моих наследств. Однако недавние обвинения, выдвинутые против меня в прессе, создали атмосферу, в которой мою способность служить этому месту поставили под угрозу", - сказал Доминго.

По словам певца, он будет работать над тем, чтобы "очистить свое имя".

У Доминго были назначены последние выступления в Лос-Анджелесской опере после того, как в августе Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско объявили об отмене будущих выступлений Доминго на фоне обвинений в домогательствах.

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