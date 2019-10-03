Пласидо Доминго увольняется с должности гендиректора Лос-Анджелесской оперы из-за секс-скандала

3 октября, 2019, 14:48

Легендарный испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго ушел в отставку с поста генерального директора оперы в Лос-Анджелесе из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Об этом сообщает The New York Times.

"Я очень трепетно отношусь к Лос-Анджелесской опере и считаю ее создание одним из важнейших моих наследств. Однако недавние обвинения, выдвинутые против меня в прессе, создали атмосферу, в которой мою способность служить этому месту поставили под угрозу", - сказал Доминго.

По словам певца, он будет работать над тем, чтобы "очистить свое имя".

У Доминго были назначены последние выступления в Лос-Анджелесской опере после того, как в августе Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско объявили об отмене будущих выступлений Доминго на фоне обвинений в домогательствах.