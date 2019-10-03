Пласидо Доминго увольняется с должности гендиректора Лос-Анджелесской оперы из-за секс-скандала
3 октября, 2019, 14:48
Легендарный испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго ушел в отставку с поста генерального директора оперы в Лос-Анджелесе из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Об этом сообщает The New York Times.
"Я очень трепетно отношусь к Лос-Анджелесской опере и считаю ее создание одним из важнейших моих наследств. Однако недавние обвинения, выдвинутые против меня в прессе, создали атмосферу, в которой мою способность служить этому месту поставили под угрозу", - сказал Доминго.
По словам певца, он будет работать над тем, чтобы "очистить свое имя".
У Доминго были назначены последние выступления в Лос-Анджелесской опере после того, как в августе Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско объявили об отмене будущих выступлений Доминго на фоне обвинений в домогательствах.
- Напомним, ранее сообщалось, что испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах, которые он оказывал в течение 30 лет
- После этого оперы Филадельфии и Сан-Франциско отменили концерты оперного певца
- 25 сентября стало известно, что испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, которого ряд женщин обвинили в сексуальных домогательствах, больше не будет выступать и в Метрополитен-опера в Нью-Йорке
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке