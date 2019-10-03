Отказался быть послом в США и пойдет в бизнес: Данилюк рассказал о дальнейших планах
3 октября, 2019, 18:21
Экс-секретарь СНБО рассказал о предложении стать послом в США и о дальнейших рабочих планах
Об этом Данилюк рассказал в интервью ВВС Украина.
"Я сейчас думаю, у меня есть определенные планы, конечно, есть уже и предложения, но сейчас не надо никуда спешить", - заявил Данилюк.
Он добавил, что следующая его работа скорее всего будет в коммерческом секторе.
Также Данилюк подтвердил, что обсуждалось назначение его послом в США, еще до скандала с возможным импичментом Трампа.
"Да, я отказался. Почему? Это уже другой разговор. Для меня важно то, где я буду эффективен", - так он объяснил свой отказ от должности.
- Напомним, что экс-секретарь СНБО Александр Данилюк сказал, что возможная отмена национализации ПриватБанка стала причиной его отставки.
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