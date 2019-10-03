Отказался быть послом в США и пойдет в бизнес: Данилюк рассказал о дальнейших планах

3 октября, 2019, 18:21

Экс-секретарь СНБО рассказал о предложении стать послом в США и о дальнейших рабочих планах

Об этом Данилюк рассказал в интервью ВВС Украина.

"Я сейчас думаю, у меня есть определенные планы, конечно, есть уже и предложения, но сейчас не надо никуда спешить", - заявил Данилюк.

Он добавил, что следующая его работа скорее всего будет в коммерческом секторе.

Также Данилюк подтвердил, что обсуждалось назначение его послом в США, еще до скандала с возможным импичментом Трампа.

"Да, я отказался. Почему? Это уже другой разговор. Для меня важно то, где я буду эффективен", - так он объяснил свой отказ от должности.