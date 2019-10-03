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Espreso.tvОбществоОтказался быть послом в США и пойдет в бизнес: Данилюк рассказал о дальнейших планах

Отказался быть послом в США и пойдет в бизнес: Данилюк рассказал о дальнейших планах

Экс-секретарь СНБО рассказал о предложении стать послом в США и о дальнейших рабочих планах
Об этом Данилюк рассказал в интервью ВВС Украина.
 
"Я сейчас думаю, у меня есть определенные планы, конечно, есть уже и предложения, но сейчас не надо никуда спешить", - заявил Данилюк.
 
Он добавил, что следующая его работа скорее всего будет в коммерческом секторе.
 
Также Данилюк подтвердил, что обсуждалось назначение его послом в США, еще до скандала с возможным импичментом Трампа.
 
"Да, я отказался. Почему? Это уже другой разговор. Для меня важно то, где я буду эффективен", - так он объяснил свой отказ от должности.
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