Оккупанты увеличили количество обстрелов и применили запрещенное оружие, ранен боец ООС

3 октября, 2019, 07:27

В среду, 2 октября, российские террористы на Донбассе 30 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм и 82 мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил возле Павлополя из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов, вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, под Водяным - с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Николаевкой - с автоматического гранатомета, возле Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов, в районе Новогригорьевка - с противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил возле Крымского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Зайцевого - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, рядом с Южным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, под Новолуганским - из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Золотого - из 120-мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле Новгородского - с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Троицкого - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Кряковки - из гранатометов различных систе и стрелкового оружия, неподалеку Хутора Свободного - из 82-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, под Луганским - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

С начала суток 3 октября по состоянию на 7:00 вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил возле Новогнатовки из автоматического гранатомета, неподалеку Новотроицкого - со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Водяного - из стрелкового оружия, неподалеку Березового - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, под Павлополем - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинские позиции возле Луганского из 120-мм и 82-мм минометов и станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Новолуганского - из 82-мм минометов и гранатометов различных систем.

Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.