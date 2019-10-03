Неуловимый: в Польше схватили украинца, которого 14 лет разыскивали в 190 странах

3 октября, 2019, 12:38

На польско-украинской границе задержали гражданина Украины, которого 14 лет Интерпол разыскивал в 190 странах мира

Об этом сообщает "Польское радио" .

Польские пограничники задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивали в 190 странах мира за убийство. Мужчины должны экстрадировать в Украину после решения суда.

Украинца задержали в пешеходном пункте пропуска в Медыке, он хотел покинуть территорию Польши. Во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол.

Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира так называемым красным сообщением (Красное уведомление означает высокий уровень международного розыска и эта информация для служб всех стран, что разыскиваемый является опасным преступником) Интерпола.

Его подозревают в убийстве в Украине.