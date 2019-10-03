Неуловимый: в Польше схватили украинца, которого 14 лет разыскивали в 190 странах
Об этом сообщает "Польское радио" .
Польские пограничники задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивали в 190 странах мира за убийство. Мужчины должны экстрадировать в Украину после решения суда.
Украинца задержали в пешеходном пункте пропуска в Медыке, он хотел покинуть территорию Польши. Во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол.
Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира так называемым красным сообщением (Красное уведомление означает высокий уровень международного розыска и эта информация для служб всех стран, что разыскиваемый является опасным преступником) Интерпола.
Его подозревают в убийстве в Украине.
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