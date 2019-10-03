На Львовщине перевернулся легковой автомобиль, водитель погиб, трое пассажиров травмированы

3 октября, 2019, 11:43

В селе Корсов Бродовского района 20-летний житель, управляя автомобилем "Ауди 80", въехал в ограждение и перевернулся

Об этом сообщает Нацполиция Львовщины.

Работники Бродовского отделения полиции, получив информацию об автопроисшествии, которое произошло 2 октября около 21:30 в селе Корсов, немедленно выехали на место происшествия. Установлено, что 20-летний житель района, управляя автомобилем "Ауди 80", въехал в ограждение и перевернулся.

Водитель машины погиб на месте происшествия. Трое его пассажиров в возрасте от 21 до 29 лет получили сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится досудебное расследование.