На Кировоградщине полицейский сбил насмерть велосипедиста

3 октября, 2019, 10:34

Инцидент произошел 2 октября в городе Александрия

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградщины

Отмечается, что водитель автомобиля Мерседес допустил наезд на велосипедиста. В результате происшествия местный житель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался.

На месте правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился работник полиции.

В рамках производства проводятся следственные действия, в частности, о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяты вещественные доказательства и транспортное средство. О событии также сообщено ГБР.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2.ст. 286 УК.