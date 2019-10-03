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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине полицейский сбил насмерть велосипедиста

На Кировоградщине полицейский сбил насмерть велосипедиста


фото: dyvys.info
Инцидент произошел 2 октября в городе Александрия

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградщины

Отмечается, что водитель автомобиля Мерседес допустил наезд на велосипедиста. В результате происшествия местный житель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался.

На месте правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился работник полиции.

В рамках производства проводятся следственные действия, в частности, о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяты вещественные доказательства и транспортное средство. О событии также сообщено ГБР.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2.ст. 286 УК.

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