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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Ливерпуль" и "Зальцбург" выдали невероятный матч и результаты других матчей среды

Лига чемпионов: "Ливерпуль" и "Зальцбург" выдали невероятный матч и результаты других матчей среды


фото: REUTERS
2 октября было сыграно 8 матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 2-й тур

2 октября

Группа E

"Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия) 0: 0

"Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия) 4: 3

Голы: Мане, 9, Робертсон, 25 Салах, 36, 69 - Эван, 39, Минамино, 56, Холланд, 60

Группа F

"Славия" (Чехия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0: 2

Голы: Хакими, 35, 89

"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) 2: 1

Голы: Суарес, 58, 84 - Мартинес, 3

Группа G

"Лейпциг" (Германия) - "Лион" (Франция) 0: 2

Голы: Деппа, 11 Терье, 65

"Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) 3: 1

Голы: Дзюба, 22 Диас, 70 (аг), Азмун, 78 - Где Томас, 85

Группа H

"Лилль" (Франция) - "Челси" (Англия) 1: 2

Голы: Осимхем, 33 - Абрахам, 22 Вилиан, 77

"Валенсия" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды) 0: 3

Голы: Зиех, 8, Промес, 34, ван де Бек, 67

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