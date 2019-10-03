Лига чемпионов: "Ливерпуль" и "Зальцбург" выдали невероятный матч и результаты других матчей среды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 2-й тур
2 октября
Группа E
"Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия) 0: 0
"Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия) 4: 3
Голы: Мане, 9, Робертсон, 25 Салах, 36, 69 - Эван, 39, Минамино, 56, Холланд, 60
Группа F
"Славия" (Чехия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0: 2
Голы: Хакими, 35, 89
"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) 2: 1
Голы: Суарес, 58, 84 - Мартинес, 3
Группа G
"Лейпциг" (Германия) - "Лион" (Франция) 0: 2
Голы: Деппа, 11 Терье, 65
"Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португалия) 3: 1
Голы: Дзюба, 22 Диас, 70 (аг), Азмун, 78 - Где Томас, 85
Группа H
"Лилль" (Франция) - "Челси" (Англия) 1: 2
Голы: Осимхем, 33 - Абрахам, 22 Вилиан, 77
"Валенсия" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды) 0: 3
Голы: Зиех, 8, Промес, 34, ван де Бек, 67
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