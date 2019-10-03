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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: экс-футболист "Зари", благодаря дублю в ворота "Реала", попал в сборную тура

Лига чемпионов: экс-футболист "Зари", благодаря дублю в ворота "Реала", попал в сборную тура


фото: REUTERS
Бывший футболист "Зари" Деннис Бонавентуре, который играет за бельгийский "Брюгге", попал в символическую сборную 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Деннис Бонавентуре сделал дубль в ворота "Реала" и помог "Брюгге" сыграть с мадридцами вничью 2: 2. 21-летний нигериец в 2016-2017 годах играл за луганскую "Зарю"

Команда недели 2-го тура Лиги чемпионов

Вратарь: Бюрки ( "Боруссия", Дортмунд, Германия) - 8 очков

Защитники Тома Менье (ПСЖ, Франция) - 9, Джон лукум ("Генк", Бельгия) - 10 Ашраф Хакими ("Боруссия") - 18.

Полузащитники: Мохамед Салах ( "Ливерпуль", Англия) - 12 Деннис Бонавентуре ("Брюгге", Бельгия) - 13, Донни ван де Беек ("Аякс", Нидерланды) - 12 Серж Гнабри ("Бавария", Германия) - 22.

Нападающие: Фирмино ("Ливерпуль") - 11, Роберт Левандовски ("Бавария") - 11, Такуми минами ("Зальцбург", Австрия) - 11.

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