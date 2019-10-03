Легендарный американский тяжеловес выйдет на ринг в 57 лет

3 октября, 2019, 12:38

Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд решил в 57 лет вернуться на ринг ради выставочного боя

Об этом сообщает TMZ .

Эвандер Холифилд примет участие в выставочном поединке, который состоится в Японии в 2020 году. На момент боя американцу исполнится 57 лет. Детали поединка пока неизвестны.

"Это не ради прибыли, а для благотворительности. А еще это возможность познакомить болельщиков бокса в Японии с единственным четырехкратным чемпионом мира", - сказал Холифилд, который не боксировал с мая 2011 года, когда нанес поражение датчанину Брайану Нильсену.

Эвандер Холифилд является единственным в истории профессионального бокса абсолютным чемпионом мира сразу в двух категориях - первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе.