Легендарный американский тяжеловес выйдет на ринг в 57 лет
3 октября, 2019, 12:38
Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд решил в 57 лет вернуться на ринг ради выставочного боя
Об этом сообщает TMZ .
Эвандер Холифилд примет участие в выставочном поединке, который состоится в Японии в 2020 году. На момент боя американцу исполнится 57 лет. Детали поединка пока неизвестны.
"Это не ради прибыли, а для благотворительности. А еще это возможность познакомить болельщиков бокса в Японии с единственным четырехкратным чемпионом мира", - сказал Холифилд, который не боксировал с мая 2011 года, когда нанес поражение датчанину Брайану Нильсену.
Эвандер Холифилд является единственным в истории профессионального бокса абсолютным чемпионом мира сразу в двух категориях - первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе.
- Напомним, 6 июля знаменитый американский боксер Майк Тайсон посетил Киев и рассказал, что считает своей второй матерью украинку.
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