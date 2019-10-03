Коноплянка сыграл 300-й матч в карьере

3 октября, 2019, 19:54

Матч Лиги чемпионов против "Аталанты" стал для вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки 300-м, в украинском отрезке футбольной карьеры

Об этом сообщает sport.ua.

Матч группового раунда Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" (2: 1) стал для украинского вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки 300-м в украинской карьере.

В частности, 160 игр он сыграл в чемпионате Украины, 83 матча провел за национальную сборную, 41 - в еврокубковых турнирах и 16 - в Кубке Украины. Больше всего матчей 30-летний Коноплянка провел за "Днепр" - 212. Также в его активе 83 игры за сборную Украины.

Полузащитник выступал в составе "Днепра" до 2015-го года, после чего перешел в испанскую "Севилью" и немецкоеий "Шальке". В сентябре Коноплянка подписал контракт с "Шахтером" и уже успел сыграть в 5 встречах, забить 1 мяч и отдать 1 голевую передачу.