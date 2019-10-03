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Espreso.tvОбществоГончаренко обратился к Богдану с просьбой опубликовать стенограммы телефонных разговоров Зеленского с Путиным

Гончаренко обратился к Богдану с просьбой опубликовать стенограммы телефонных разговоров Зеленского с Путиным


фото: frontnews
Народный депутат Алексей Гончаренко направил депутатский запрос на имя руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором просит предоставить стенограммы всех телефонных разговоров между президентами Украины и РФ

Об этом Алексей Гончаренко написал в Facebook.

"Телефонные переговоры между Путиным и Зеленским должны быть опубликованы, - заявил Гончаренко. - В связи с тем, что Украина подписала так называемую  формулу Штайнмайера, обратился к главе Офиса Президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского, чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске".

Народный депутат добавил, что очевидно, что "формула Штайнмайера" - это "термин из арифметики Путина".

  • Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский подтвердил согласование Украиной так называемой формулы Штайнмайера, что предусматривает закон об особом статусе ОРДЛО и проведения выборов на этих территориях.
  • Появилось фото "формулы Штайнмайера" с подписями Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ.
  • МИД РФ "положительно оценил" согласование "формулы Штайнмайера".
  • Главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" заявили, что украинская власть не получит контроля над участком границы с РФ к проведению выборов в ОРДЛО.
  • МИД Великобритании поддержало подписание Украиной и Россией "формулы Штайнмайера"
  • Еврокомиссия заявила, что согласование так называемой формулы Штайнмайера является важным шагом для дальнейшего выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе
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