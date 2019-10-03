Гончаренко обратился к Богдану с просьбой опубликовать стенограммы телефонных разговоров Зеленского с Путиным
3 октября, 2019, 15:54
Народный депутат Алексей Гончаренко направил депутатский запрос на имя руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором просит предоставить стенограммы всех телефонных разговоров между президентами Украины и РФ
Об этом Алексей Гончаренко написал в Facebook.
"Телефонные переговоры между Путиным и Зеленским должны быть опубликованы, - заявил Гончаренко. - В связи с тем, что Украина подписала так называемую формулу Штайнмайера, обратился к главе Офиса Президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского, чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске".
Народный депутат добавил, что очевидно, что "формула Штайнмайера" - это "термин из арифметики Путина".
- Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский подтвердил согласование Украиной так называемой формулы Штайнмайера, что предусматривает закон об особом статусе ОРДЛО и проведения выборов на этих территориях.
- Появилось фото "формулы Штайнмайера" с подписями Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ.
- МИД РФ "положительно оценил" согласование "формулы Штайнмайера".
- Главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" заявили, что украинская власть не получит контроля над участком границы с РФ к проведению выборов в ОРДЛО.
- МИД Великобритании поддержало подписание Украиной и Россией "формулы Штайнмайера"
- Еврокомиссия заявила, что согласование так называемой формулы Штайнмайера является важным шагом для дальнейшего выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-
Читайте также
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-