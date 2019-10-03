Гончаренко обратился к Богдану с просьбой опубликовать стенограммы телефонных разговоров Зеленского с Путиным

3 октября, 2019, 15:54

Народный депутат Алексей Гончаренко направил депутатский запрос на имя руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором просит предоставить стенограммы всех телефонных разговоров между президентами Украины и РФ

Об этом Алексей Гончаренко написал в Facebook.

"Телефонные переговоры между Путиным и Зеленским должны быть опубликованы, - заявил Гончаренко. - В связи с тем, что Украина подписала так называемую формулу Штайнмайера, обратился к главе Офиса Президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского, чтобы определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске".

Народный депутат добавил, что очевидно, что "формула Штайнмайера" - это "термин из арифметики Путина".