Головкин - Деревянченко: боксеры устроили дуэль взглядов

3 октября, 2019, 11:53

Казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко провели традиционную дуэль взглядов перед чемпионским боем

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бывший лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко встретятся 5 октября в Нью-Йорке в поединке за вакантный титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).