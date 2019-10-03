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Espreso.tvСпортГоловкин - Деревянченко: боксеры устроили дуэль взглядов

Головкин - Деревянченко: боксеры устроили дуэль взглядов


фото: BoxingScene
Казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко провели традиционную дуэль взглядов перед чемпионским боем

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бывший лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко встретятся 5 октября в Нью-Йорке в поединке за вакантный титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

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