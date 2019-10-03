ФБР через Facebook ищет русскоязычных информаторов
ФБР поместило в социальной сети facebook 3 платных объявления на английском языке с призывом к общественности сообщать спецслужбе информацию о возможных угрозах. При этом к объявлениям прикреплены изображения с надписями на русском языке.
Дословно в рекламных объявлениях на английском языке: "ФБР собирает лучшие разведданные для борьбы с угрозами, используя информацию, предоставленную общественностью. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас".
На одном из прикрепленных изображений написано на русском языке: "Время наводить мосты", на другом - "Не пора ли вам сделать свой ход?". Еще одно изображение содержит надпись на русском языке с ошибками: "Ради вашего будущего, ради будущего, вашй семъи!".
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