Экс-футболист "Шахтера" догнал обладателя "Золотого мяча" по голам в ЛЧ
Об этом сообщает Coral в twitter.
2 сентября гол Виллиана принес "Челси" победу над французским "Лиллем" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Для бразильца этот мяч стал 18-м в карьере в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся со своим соотечественником, обладателем "Золотого мяча-2005" Роналдинью.
8 голов Виллиан забил в составе "Шахтера", 10 - за "Челси".
Кроме этого, матч против "Лилля" стал для Виллиана 300-м в составе лондонцев в различных турнирах.
Также матч против «Лилля» для Виллиана стал 300-м в составе «Челси».
31-летний Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
Willian has now scored as many #UCL goals as Ronaldinho (18)- Coral (@Coral) October 2, 2019
Not a stat you expected to see. pic.twitter.com/HUnVrKKt0r
- 1 октября португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду отобрал у испанского голкипера "Порту" Икера Касильяса рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов.
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