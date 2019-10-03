Экс-футболист "Шахтера" догнал обладателя "Золотого мяча" по голам в ЛЧ

3 октября, 2019, 13:06

Бывший футболист "Шахтера" бразилец Виллиан забил 18-й гол в Лиге чемпионов и догнал по результативности в турнире обладателя "Золотого мяча" Роналдиньо

Об этом сообщает Coral в twitter.

2 сентября гол Виллиана принес "Челси" победу над французским "Лиллем" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Для бразильца этот мяч стал 18-м в карьере в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся со своим соотечественником, обладателем "Золотого мяча-2005" Роналдинью.

8 голов Виллиан забил в составе "Шахтера", 10 - за "Челси".

Кроме этого, матч против "Лилля" стал для Виллиана 300-м в составе лондонцев в различных турнирах.

Также матч против «Лилля» для Виллиана стал 300-м в составе «Челси».

31-летний Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

Willian has now scored as many #UCL goals as Ronaldinho (18)



Not a stat you expected to see. pic.twitter.com/HUnVrKKt0r - Coral (@Coral) October 2, 2019