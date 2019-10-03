Джулиани встречался с Манафортом: подозревает "вмешательство Украины" в американские выборы, - СМИ

3 октября, 2019, 10:12

Личный адвокат президента США Руди Джулиани в течение последних месяцев несколько раз контактировал с заключенным экс-главой президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом через адвоката федеральной тюрьмы

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Washington Post.

"Джулиани связался с Манафортом для получения информации о теории Джулиани, что Украина поддерживала Хиллари Клинтон в ее неудачной президентской гонке 2016 против президента Трампа", - говорится в публикации.

Джулиани считает, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 г. с помощью временного сотрудника Демократической партии. Кроме того, в своей теории адвокат Трампа заявляет, что материалы о Манафорте были подделаны и опубликованы, чтобы стимулировать начало расследования против него в США.

Издание The Hill обратилось к адвокату Джулиани за комментариями по поводу данной информации.