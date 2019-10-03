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Espreso.tvМирДжулиани встречался с Манафортом: подозревает "вмешательство Украины" в американские выборы, - СМИ

Джулиани встречался с Манафортом: подозревает "вмешательство Украины" в американские выборы, - СМИ

Личный адвокат президента США Руди Джулиани в течение последних месяцев несколько раз контактировал с заключенным экс-главой президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом через адвоката федеральной тюрьмы

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Washington Post.

"Джулиани связался с Манафортом для получения информации о теории Джулиани, что Украина поддерживала Хиллари Клинтон в ее неудачной президентской гонке 2016 против президента Трампа", - говорится в публикации.

Джулиани считает, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 г. с помощью временного сотрудника Демократической партии. Кроме того, в своей теории адвокат Трампа заявляет, что материалы о Манафорте были подделаны и опубликованы, чтобы стимулировать начало расследования против него в США.

Издание The Hill обратилось к адвокату Джулиани за комментариями по поводу данной информации.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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