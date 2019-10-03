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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: русские били из минометов

День на Донбассе: русские били из минометов

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.

В течение текущих суток потерь вследствие враждебных обстрелов посреди личного состава Объединенных сил не было.

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