Богдан должен уйти в отставку, поскольку не избежал конфликта интересов, - Данилюк

3 октября, 2019, 16:07

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что во время президентской кампании люди, которые представляли интересы Коломойского в деле национализации ПриватБанка, пытались сформировать позицию Владимира Зеленского по этому вопросу

Об этом он заявил в интервью ВВС Украина

"Когда конкретные люди, которые во время национализации представляли интересы олигарха (Игоря Коломойского), пытались формировать позицию президента (тогда еще кандидата) относительно этого процесса. И моя позиция проста, я даже озвучил ее публично. Потому что мы были по разные стороны баррикад и мы все равно имеем конфликт интересов, мы не можем втягивать президента в этот вопрос, вообще никак. В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты должен избегать. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку", - заявил Данилюк.

На уточнение журналиста, кого он имеет в виду Данилюк ответил, что говорит о главе Офиса Президента Андрее Богдане.

В то же время, экс-секретарь СНБО не ответил прямо, является ли Богдан человеком Коломойского.

"Это не имеет значения в данный момент. Сейчас я пытаюсь в этом контексте быть максимально нейтральным, смотреть на это со стороны. Мое видение - что действительно есть конфликт интересов и его необходимо устранить. Потому что если его не устранить, то тогда не будет доверия к любым процессам, которые происходят. Чисто профессиональная позиция", - сказал Данилюк.

Данилюк утверждает, что он не влиял на ситуацию вокруг ПриватБанка.

"Я, например, не влиял, я не имел права этого делать. Я не мог бы использовать суды, правоохранительную систему, мне бы в голову это не пришло", - заявил Данилюк.

Экс-секретарь СНБО также добавил, что давал советы по этому вопросу президенту Зеленскому, но их не озвучил и не уточнил, прислушивался ли к нему глава государства.

"Вопрос не в том, прислушивался или не прислушивался. Как человек, который поддерживал президента во время выборов, я стараюсь быть максимально полезным и конструктивным. Поэтому это не вопрос каких-то ультиматумов. Это мое и только мое решение", - резюмировал Данилюк.