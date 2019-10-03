Березовец: Зеленский внес в Раду представление на членов ЦИК. Список
3 октября, 2019, 15:26
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду представление по кандидатурам на членов Центральной избирательной комиссии
Список обнародовал журналист Тарас Березовец в своем telegram-канале.
В представлении следующие кандидатуры
- Боярчук Оксана Борисовна
- Бурлак Юрий Александрович
- Гатауллина Елена Аухативна
- Гевка Андрей Евгеньевич
- Глущенко Виктория Анатольевна
- Греня Виталии Вячеславович
- Диденко Олег Николаевич
- Дубовик Сергей Олегович
- Евстигнеев Андрей Сергеевич
- Ефремова Ирина Алексеевна
- Кармаза Александра Александровна
- Любченко Павел Николаевич
- Мирошниченко Юрий Романович
- Перепелюк Владимир Григорьевич
- Плукарь Виталий Владимирович
- Постивый Сергей Александрович
- Фрицкий Юрий Олегович
Представлять это представление на заседании Рады будет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
Отметим, что представление подписано 3 октября президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, 13 сентября Рада досрочно распустил ЦИК.
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