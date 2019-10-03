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Espreso.tvОбществоБерезовец: Зеленский внес в Раду представление на членов ЦИК. Список

Березовец: Зеленский внес в Раду представление на членов ЦИК. Список


фото: prm.ua
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду представление по кандидатурам на членов Центральной избирательной комиссии

Список обнародовал журналист Тарас Березовец в своем telegram-канале.

В представлении следующие кандидатуры

  1. Боярчук Оксана Борисовна
  2. Бурлак  Юрий Александрович
  3. Гатауллина Елена Аухативна
  4. Гевка Андрей Евгеньевич
  5. Глущенко Виктория Анатольевна
  6. Греня Виталии Вячеславович
  7. Диденко Олег Николаевич
  8. Дубовик Сергей Олегович
  9. Евстигнеев Андрей Сергеевич
  10. Ефремова Ирина Алексеевна
  11. Кармаза Александра Александровна
  12. Любченко Павел Николаевич
  13. Мирошниченко Юрий Романович
  14. Перепелюк Владимир Григорьевич
  15. Плукарь Виталий Владимирович
  16. Постивый Сергей Александрович
  17. Фрицкий Юрий Олегович

Представлять это представление на заседании Рады будет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Отметим, что представление подписано 3 октября президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 13 сентября Рада досрочно распустил ЦИК.

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