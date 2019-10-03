Арсений Яценюк обратился к Владимиру Зеленскому: ничего об Украине без Украины. Это должно быть вашим приоритетом

3 октября, 2019, 17:56

Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского "не попадать в российскую ловушку со всеми этими различными формулами и российской интерпретацией Минских договоренностей"

"Формулы обычно применяют в химии, но не в политике. Решение - вот что нужно для политиков и реальной политики", - заявил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов, выступая на Варшавском форуме безопасности в четверг 3 октября.

Он отметил, что есть несколько интерпретаций так называемого Минского процесса, но несомненно есть несколько ключевых предпосылок для того, чтобы провести свободные, честные и демократические местные выборы в Донецке и Луганске. "И ключевая предпосылка - избавиться от российских войск, базирующихся в Донецке и Луганске. Ключевая предпосылка - вернуть контроль над украинской-российской границей. Ведь сегодня кое-кто пытается дискутировать над условиями свободных и честных выборов в Донецке и Луганске. Я не представляю, как можно провести свободные и честные выборы под дулами российских автоматов", - подчеркнул он.

"Без сомнения, Минские договоренности - не самые лучшие. Но на повестке дня больше ничего нет", - подчеркнул Арсений Яценюк.

По его мнению, у президента есть две ключевые цели: первая - восстановить территориальную целостность Украины, вернуть Донецк, Луганск и Крым; вторая - укрепить украинскую экономику и обеспечить экономический рост.

Он призвал президента Украины и украинское правительство "быть очень стойкими, очень решительными и защищать интересы Украины": "Ничего об Украине без Украины! Это должно быть его приоритетом".

"Убежден, что президент полностью понимает свою ответственность и сделает все возможное, чтобы защитить Украину, чтобы защитить клятву, которую он дал несколько месяцев назад", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Обращаясь к участникам форума, он отметил, что лучший способ усилить безопасность - это укрепить наш оборонный потенциал. "Я здесь, чтобы защитить дело Украины, защитить мою страну, то, что было сделано в Украине. Защищать прошлое и бороться за будущее Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.