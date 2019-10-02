Знаменитый футболист "Ювентуса" неожиданно завершил карьеру
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .
По информации издания, 3 октября Клаудио Маркизио объявит о своем решении на домашней арене "Ювентуса" в Турине.
33-летний итальянец решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Последний раз он выходил на поле в феврале 2019 года в составе российского "Зенита". 1 июля он разорвал контракт с клубом из Санкт-Петербурга. В сентябре сообщалось, что хавбек может перейти в "Монако", но трансфер не состоялся.
Клаудио Маркизио - воспитанник "Ювентуса", которому он отдал 25 лет. Семь раз хавбек становился чемпионом Италии, трижды - обладателем Кубка страны. В 389 матчах за клуб он забил 37 мячей.
В составе сборной Италии Маркизио сыграл 55 матчей и забил 5 голов. Вместе с национальной командой стал вицечемпионом Евро-2012, который проходил в Польше и Украине.
- Напомним, 13 августа нидерландский полузащитник Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке