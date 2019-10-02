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Espreso.tvСпортЗнаменитый футболист "Ювентуса" неожиданно завершил карьеру

Знаменитый футболист "Ювентуса" неожиданно завершил карьеру


фото: gazzetta.it
Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио решил завершить карьеру

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

По информации издания, 3 октября Клаудио Маркизио объявит о своем решении на домашней арене "Ювентуса" в Турине.

33-летний итальянец решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Последний раз он выходил на поле в феврале 2019 года в составе российского "Зенита". 1 июля он разорвал контракт с клубом из Санкт-Петербурга. В сентябре сообщалось, что хавбек может перейти в "Монако", но трансфер не состоялся.

Клаудио Маркизио - воспитанник "Ювентуса", которому он отдал 25 лет. Семь раз хавбек становился чемпионом Италии, трижды - обладателем Кубка страны. В 389 матчах за клуб он забил 37 мячей.

В составе сборной Италии Маркизио сыграл 55 матчей и забил 5 голов. Вместе с национальной командой стал вицечемпионом Евро-2012, который проходил в Польше и Украине.

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