Зеленский пытался убедить в том, что не будет переходить за красные линии, - Рахманин

2 октября, 2019, 16:12

Президент пытался убедить в том, что произошел технический момент, позволяющий дальше отстаивать интересы Украины и придерживается приниципа, что безопасностный блок должен предшествовать политическому

Так прокомментировал закрытую встречу президента с лидерами политсил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV

"Больше подробностей не было", - добавил председатель фракции "Голос"

Он также рассказал о позиции парламента в отношении "формулы Штайнмайера"

"Есть политическая позиция нескольких фракций, заключающаяся в том, что любое согласование любого документа, который позволяет произвольно толковать Минские соглашения вредно", - отметил Рахманин.

Он также добавил, что позиция фракции "Голос" заключается в том, что Минские соглашения неконституционны, не действуют и не являются правовым актом.

"Сроки указанные в соглашениях истекли, поэтому есть смысл перевернуть эту страницу, отказаться от Минских соглашений и нарабатывать новый документ, который не противоречит Конституции, который бы жестко ставил политический аспект после безопасности", - подытожил Рахманин.