Зеленский пытался убедить в том, что не будет переходить за красные линии, - Рахманин
2 октября, 2019, 16:12
Президент пытался убедить в том, что произошел технический момент, позволяющий дальше отстаивать интересы Украины и придерживается приниципа, что безопасностный блок должен предшествовать политическому
Так прокомментировал закрытую встречу президента с лидерами политсил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
"Больше подробностей не было", - добавил председатель фракции "Голос"
Он также рассказал о позиции парламента в отношении "формулы Штайнмайера"
"Есть политическая позиция нескольких фракций, заключающаяся в том, что любое согласование любого документа, который позволяет произвольно толковать Минские соглашения вредно", - отметил Рахманин.
Он также добавил, что позиция фракции "Голос" заключается в том, что Минские соглашения неконституционны, не действуют и не являются правовым актом.
"Сроки указанные в соглашениях истекли, поэтому есть смысл перевернуть эту страницу, отказаться от Минских соглашений и нарабатывать новый документ, который не противоречит Конституции, который бы жестко ставил политический аспект после безопасности", - подытожил Рахманин.
- Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко рассказала о закрытой встрече президента Украины с главами парламентских фракций
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