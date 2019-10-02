Зеленский наивно верит, что может переиграть Путина, - Геращенко

2 октября, 2019, 15:43

Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко рассказала о закрытой встрече президента Украины с главами парламентских фракций

Об этом она написала в своем Facebook.

"Встреча продолжалась около 40 минут. Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов. Мои впечатления и ощущения, что Зеленский искренне стремится к миру. Но так же искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины. Мы откровенно говорили об этом на встрече", - говорится в сообщении.

Она добавила, что "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" обратилась к президенту с инициативой о встрече с фракциями, и также фракции пригласили в ВР министра иностранных дел и начальника Генштаба.

Геращенко также подчеркнула недопустимость провала в коммуникации представителей власти.

"Мы уважаем право власти на неразглашение определенных деталей переговоров, в то же время на этой встрече мы говорили о коммуникационном провале власти в информировании общества, ВР, журналистов, политикума, экспертов по ключевому вопросу - миру. Это ненормально, когда Украина узнает о подписании каких-то документов в Минске из российских СМИ. Это неправильно, что ВР полностью исключена из обсуждения процессов мирного урегулирования", - написала народный депутат.

Она отметила, что в предыдущем парламенте существовала неформальная Минская платформа, где обсуждали и проблематику, и законопроекты, связанные с вопросом урегулирования.

"Ключевые замечания к документу - предыдущая власть не подписывала никаких формул Штанмайера, мы как раз стояли на позиции приоритетности безопасности блока. Никаких выборов без постоянной тишины и вывода российских войск и техники не может быть априори. Ключевое - вопрос границы, поэтому так важны миротворцы, которые могли бы подготовить территорию к местным выборам, мониторить демилитаризацию и провести реальное разоружение", - резюмировала Геращенко.