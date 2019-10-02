Зеленский на встрече с фракциями рассказал, что нельзя пока сказать обществу, - Арахамия

2 октября, 2019, 12:33

На закрытой встрече президента Владимира Зеленского с главами фракций обсуждалась ситуация после согласования Украиной формулы Штайнмайера, но это пока закрытая информация

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время общения с журналистами, передает Лига .

"Мы провели закрытую встречу со всеми главами фракций, они услышали непосредственно то, что мы не можем сейчас сказать обществу", - сказал Арахамия.

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По словам председателя фракции Слуга народа, подготовка к нормандскому формату не должна идти "в прямом эфире", поскольку это повышает риск срыва переговоров.

Он заверил, что никто не собирается жертвовать интересами Украины, но, по мнению Арахамия, если народ Украины делегирует власть, то "хотя бы какой-то период времени он должен доверять".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".