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Espreso.tvОбществоЗакон о столице рассмотрят на этой неделе, - Арахамия

Закон о столице рассмотрят на этой неделе, - Арахамия


фото: nv.ua
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новую редакцию закона о столице рассмотрят на этой неделе
Об этом сообщает РБК-Украина .
 
"Закон о столице планируется на этой неделе", - сообщил Арахамия.
 
Сегодня депутаты внесли его в повестку дня.
 
Напомним, Профильный комитет Верховной Рады во время заседания принял решение рекомендовать парламенту поддержать зарегистрированный законопроект №2143-3 авторства группы нардепов из фракции "Слуги народа" во главе с Александром Ткаченко. Всего было внесено 4 законопроекта, три других комитет отклонил.
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