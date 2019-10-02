Закон о столице рассмотрят на этой неделе, - Арахамия
2 октября, 2019, 16:33
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новую редакцию закона о столице рассмотрят на этой неделе
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Закон о столице планируется на этой неделе", - сообщил Арахамия.
Сегодня депутаты внесли его в повестку дня.
Напомним, Профильный комитет Верховной Рады во время заседания принял решение рекомендовать парламенту поддержать зарегистрированный законопроект №2143-3 авторства группы нардепов из фракции "Слуги народа" во главе с Александром Ткаченко. Всего было внесено 4 законопроекта, три других комитет отклонил.
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