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Espreso.tvОбществоЗагороднюку назначили двух заместителей

Загороднюку назначили двух заместителей


фото: mil.gov.ua
На заседании правительства приняли решение о назначении заместителей министру обороны Андрею Загороднюку
Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
 
"В частности, правительство назначило заместителем Министра обороны Фролову Алину Евгеньевну и Марценюка Алексея Эразмовича", - говорится в сообщении.
 
Алина Фролова была советницей по стратегическим коммуникациям министра информационной политики (2015-2019). Занималась реформой правительственных коммуникаций, внедрением системы кризисных коммуникаций, реализовывала совместные проекты с МИД, Минобороны, СНБО.
 
Алексей Марценюк был менеджером проектов ООО "ИстВан", а также основателем "Ассоциации участников рынка электромобилей" и ООО "Електрокарс".
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