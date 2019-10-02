Загороднюку назначили двух заместителей
2 октября, 2019, 17:07
На заседании правительства приняли решение о назначении заместителей министру обороны Андрею Загороднюку
Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
"В частности, правительство назначило заместителем Министра обороны Фролову Алину Евгеньевну и Марценюка Алексея Эразмовича", - говорится в сообщении.
Алина Фролова была советницей по стратегическим коммуникациям министра информационной политики (2015-2019). Занималась реформой правительственных коммуникаций, внедрением системы кризисных коммуникаций, реализовывала совместные проекты с МИД, Минобороны, СНБО.
Алексей Марценюк был менеджером проектов ООО "ИстВан", а также основателем "Ассоциации участников рынка электромобилей" и ООО "Електрокарс".
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке