Загороднюку назначили двух заместителей

2 октября, 2019, 17:07

На заседании правительства приняли решение о назначении заместителей министру обороны Андрею Загороднюку

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

"В частности, правительство назначило заместителем Министра обороны Фролову Алину Евгеньевну и Марценюка Алексея Эразмовича", - говорится в сообщении.

Алина Фролова была советницей по стратегическим коммуникациям министра информационной политики (2015-2019). Занималась реформой правительственных коммуникаций, внедрением системы кризисных коммуникаций, реализовывала совместные проекты с МИД, Минобороны, СНБО.

Алексей Марценюк был менеджером проектов ООО "ИстВан", а также основателем "Ассоциации участников рынка электромобилей" и ООО "Електрокарс".