Я понимаю дилемму украинских коллег, - глава МИД Латвии о "формуле Штайнмайера"

2 октября, 2019, 19:58

Украинская власть стоит перед дилеммой, потому что нужно решать вопросы, связанные с безопасностью, в таком случае любые шаги вызывают критику

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает Укринформ

"Я понимаю дилемму украинских коллег: с одной стороны надо двигаться вперед, нужно решать вопросы безопасности, а с другой стороны любой шаг вызывает много вопросов и критики. Международная оценка "формулы Штайнмайера" будет положительной, поскольку мы видим, что это все же некий шаг в реализации Минских договоренностей. Но я уже долго министр и могу сказать, что есть много подписанных соглашений, но важнее то, как они выполняются ", - заявил Ринкевич.

Он отметил, что для него является важным фактором выполнение Минских соглашений.

"С нашей точки зрения, только выполнение Минских договоренностей может ослабить или отменить санкции против России после аннексии Крыма и событий, которые начались на Донбассе", - констатировал глава МИД.

Он отметил, что хотел бы видеть полное, а не частичное выполнение Минска, а контроль над межгосударственной границей должен быть в руках Украины.

Ринкевич отметил, что сейчас международная ситуация для Украины сложная, но есть ряд стран, в частности Латвия, которые считают, что Украина должна оставаться в повестке дня ЕС.

"Если Украина скажет, что еще не видит прогресса в выполнении Минских договоренностей, и считает, что преждевременно ослаблять санкции (против России, - ред.), то, я думаю, что это играет свою роль", - высказал мнение политик.

Он отметил, что поддержка Латвией Украины будет оставаться на таком же уровне.

Ринкевич также сообщил, что 7 октября посетит с визитом Украину, и сможет получить картину безопасности на Донбассе.