Война на Донбассе: Зеленский предлагает разработать концепцию переходного правосудия
2 октября, 2019, 18:20
Одним из приоритетов работы Комиссии по вопросам правовой реформы президент Владимир Зеленский назвал вопрос реинтеграции временно оккупированных территорий
Об этом Зеленский заявил на заседании Комиссии, сообщает пресс-служба президента Украины.
Зеленский отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.
"Концепция должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий", - отметил Зеленский.
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