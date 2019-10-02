Война на Донбассе: Зеленский предлагает разработать концепцию переходного правосудия

2 октября, 2019, 18:20

Об этом Зеленский заявил на заседании Комиссии, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

"Концепция должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий", - отметил Зеленский.