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Espreso.tvОбществоВойна на Донбассе: Зеленский предлагает разработать концепцию переходного правосудия

Война на Донбассе: Зеленский предлагает разработать концепцию переходного правосудия

Одним из приоритетов работы Комиссии по вопросам правовой реформы президент Владимир Зеленский назвал вопрос реинтеграции временно оккупированных территорий

Об этом Зеленский заявил на заседании Комиссии, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

"Концепция должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий", - отметил Зеленский.

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