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Espreso.tvОбществоВласть должна предоставить ответы по "формуле Штайнмайера", - вице-спикер Кондратюк

Власть должна предоставить ответы по "формуле Штайнмайера", - вице-спикер Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявляет, что общество должно получить от власти доступные и понятные ответы на вопросы об этой формуле и ее последствиях
Об этом она написала в своем Facebook.
 
"Общество должно получить от властей максимально доступные и понятные ответы на вопросы по содержанию этой формулы и ее возможных последствиях. Люди растеряны и не понимают о чем идет речь. Недостаток информации и коммуникации - порождает недоверие и тревожные ожидания. Это может привести к дестабилизации внутренней ситуации в стране. Внутренние распри и отсутствие консолидированной позиции политикума и общества относительно путей достижения мира на Донбассе - выгодны прежде всего Кремлю", - написала Кондратюк.
 
Она также добавила, что есть украинская формула завершения войны на Донбассе, которую должна разработать и внедрять Верховная Рада Украины.
 
"Политическое урегулирование войны на Востоке - невозможно, если не будет решен вопрос безопасности. Сначала освобождение пленных, вывод оккупационных войск, разоружение незаконных вооруженных формирований и получение контроля над украинской границей. Только потом выборы по украинскому законодательству в органы местного самоуправления в отдельных районах Луганщины и Донетчины", - привела свою позицию Кондратюк.
 
Она добавила, что сейчас украинский парламент стоит перед историческим вызовом и убеждена в том, что Верховная Рада Украины должна проявить весь свой патриотизм, профессионализм и государственную позицию для того, чтобы наступил мир на приемлемых для нашей страны условиях.
 
Она считает, что не может быть никакого отступления от красных линий, которыми являются суверенитет, независимость и территориальная целостность, право на собственный европейский и евроатлантический выбор.
 
"Парламентское большинство и меньшинство, авторитетные эксперты, юристы, дипломаты, представители гражданского общества - должны объединиться и подготовить такой текст нового закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который позволит избежать российских ловушек, обеспечить политический и, в первую очередь, безопасностній компонент мирного урегулирования", - резюмировала она.
 

 

 
 
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