В Украине хотят ввести платный проезд по дорогам для иностранцев
Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил в среду во время рабочего совещания в Николаеве, передает Укринформ.
"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат", - сказал Криклий.
Он также добавил, что планируется из государственного бюджета на следующий год получить дополнительные средства на дороги Украины.
"Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24 тыс. километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", - подчеркнул министр.
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