В сети смеются над нардепом Кивой, который пытался скрыть от журналистов под трибуной телефон
2 октября, 2019, 13:55
На видео видно, как народный депутат Илья Кива прячет под трибуной мобильный телефон
Видео обнародовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.
Реакция в Facebook не задержался, ведь телефон Кива держит на уровне пояса.
Пользователи шутили, мол, Кива "копеечки на булочки считает" или "играет в танчики или Тетрис".
Другие шутили, что таким образом народный депутат пытается скрыть от фотографов переписки с любовницей.
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