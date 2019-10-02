В сети смеются над нардепом Кивой, который пытался скрыть от журналистов под трибуной телефон

2 октября, 2019, 13:55

Видео обнародовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.

Реакция в Facebook не задержался, ведь телефон Кива держит на уровне пояса.

Пользователи шутили, мол, Кива "копеечки на булочки считает" или "играет в танчики или Тетрис".

Другие шутили, что таким образом народный депутат пытается скрыть от фотографов переписки с любовницей.