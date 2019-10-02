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Espreso.tvЭкономикаВ России подтвердили, что снова продают Украине электроэнергию

В России подтвердили, что снова продают Украине электроэнергию

Украина стала импортировать электроэнергию из России после 4-летнего перерыва

Об этом в комментарии российским СМИ сообщила компания "Интер РАО", которая является российским оператором экспорта и импорта электроэнергии.

"Мы подтверждаем возобновлении поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате", - заявил представитель "Интер РАО".

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1084, которым изменяется порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из государств - нечленов Энергетического сообщества.

2 октября о восстановлении коммерческих поставок электроэнергии из России сообщила компания "Укрэнерго".

 

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