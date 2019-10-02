В России подтвердили, что снова продают Украине электроэнергию
2 октября, 2019, 21:43
Украина стала импортировать электроэнергию из России после 4-летнего перерыва
Об этом в комментарии российским СМИ сообщила компания "Интер РАО", которая является российским оператором экспорта и импорта электроэнергии.
"Мы подтверждаем возобновлении поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате", - заявил представитель "Интер РАО".
23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1084, которым изменяется порядок продажи электрической энергии, которую импортируют из государств - нечленов Энергетического сообщества.
2 октября о восстановлении коммерческих поставок электроэнергии из России сообщила компания "Укрэнерго".
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