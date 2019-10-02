В Перу автобус упал в пропасть, более 20 погибших
2 октября, 2019, 11:13
На юге Перу во вторник, 1 октября, пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 100 метров, в результате чего погибли более 20 человек
Об этом сообщает местная служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом в Twitter.
Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло в провинции Киспиканчы. В результате падения автобуса погибли 23 человека, еще 30 человек пострадали. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Пока причины аварии не сообщаются. По факту инцидента проводится расследование.
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