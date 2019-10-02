В Перу автобус упал в пропасть, более 20 погибших

2 октября, 2019, 11:13

На юге Перу во вторник, 1 октября, пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 100 метров, в результате чего погибли более 20 человек

Об этом сообщает местная служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом в Twitter.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло в провинции Киспиканчы. В результате падения автобуса погибли 23 человека, еще 30 человек пострадали. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Пока причины аварии не сообщаются. По факту инцидента проводится расследование.