В ОРДЛО террористы начали перепись населения

2 октября, 2019, 09:04

Террористы "ЛНР" и "ДНР" начали перепись населения в оккупированных Россией районах Луганской и Донецкой областей

Об этом сообщают медиаресурсы террористов.

Перепись начали 1 октября, она продлится до 14 октября.Мероприятие проводить путем обхода домохозяйств.

Заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко высказал предположение, что перепись террористами населения может представлять опасность для тех, кто живет на украинской территории, но ездит в ОРДЛО.

"Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей подконтрольной" Л-ДНР "территории. Некоторых вопросах официальной анкеты (всего вопросов 25) указывают на то, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях. Насколько благонадежна или не благонадежна семья, насколько она состоятельная в понимании "Л-ДНР", может зависеть от того, где живут родственники опрошенных и чем они занимаются. Сбор таких данных может быть опасным для тех, кто живет на украинской территории и пересекает линию разграничения. Если переписчики узнают, что чьи-то родственники служат в ВСУ, правоохранительных или государственных органах, могут быть соответствующие санкции ", - написал Клименко.