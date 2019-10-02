В Офисе президента обсуждали уголовное преследование Порошенко - "Европейская солидарность"

2 октября, 2019, 19:54

В "Европейской Солидарности" заявили, что обладают информацией о том, что параллельно с совещаниями по подготовке к подписанию под давлением России формулы Штайнмайера в офисе Президента прошел и ряд других совещаний

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Как минимум одно из них - с участием Владимира Зеленского, на котором обсуждался вопрос уголовного преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко и давались соответствующие поручения "своему" генеральному прокурору Рябошапке, ГБР Трубы-Портнова и другим силовым структурам", - заявили в партии .

Как считают в "ЕС", то, что утечка информации из ГПУ о подготовке подозрения произошла именно в день политического скандала, связанного с подписанием капитулянтской формулы, свидетельствует как об эмоциональной нестабильности людей, причастных к этому подписанию, так и об их желании немедленно отомстить той политической силе, которая обоснованно критикует власть за непродуманное подписание этой формулы.

"Итак, между подписанием "формулы Путина" и атакой ГПУ на Порошенко очевидный причинно-следственная связь. Власть, закон по закону концентрируя абсолютный контроль над силовыми структурами, демонстрирует переход к политическим репрессиям и подавлению любой оппозиции к монобольшинству", - заявили в "ЕС".

В партии заявили, что запугивания в адрес Порошенко и "ЕС" не остановят их от защиты национальных интересов и от борьбы с попытками вместо достижения мира привести страну к капитуляции перед страной-агрессором.